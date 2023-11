﻿Nordkorea führt als Grund für Schließung diplomatischer Vertretungen effiziente Umstrukturierung an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Schließung einer Reihe von diplomatischen Vertretungen mit einer effizienten Umstrukturierung begründet.Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums erklärte am Freitag, dass Nordkorea entsprechend der kürzlich veränderten internationalen Lage und nationalen Außenpolitik diplomatische Vertretungen im Ausland schließt oder neu einrichtet.Dies diene zur Förderung der nationalen Interessen in den Außenbeziehungen und solche Maßnahmen seien in der Vergangenheit bereits mehrmals ergriffen worden.Jüngst hatte Nordkorea die Botschaften in Uganda, Angola und Spanien sowie das Generalkonsulat in Hongkong geschlossen.Aus dem südkoreanischen Vereinigungsministerium hieß es, dass das Regime wegen der verschärften internationalen Sanktionen offenbar nicht mehr genug Devisen erwirtschafte, um die Auslandsvertretungen finanzieren zu können.