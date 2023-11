Südkorea will erstmals Familien von in Nordkorea Festgehaltenen Abfindungen zahlen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Familien von in Nordkorea festgehaltenen Staatsbürgern als Opfer der Entführungen durch Nordkorea anzuerkennen und ihnen Abfindungen zu zahlen.Das Vereinigungsministerium gab am Donnerstag die entsprechende Entscheidung bekannt, die vom Beratungsausschuss zur Entschädigung und Unterstützung der Opfer der Entführungen durch Nordkorea an dem Tag getroffen wurde.Derzeit gibt es Gewissheit über sechs südkoreanische Staatsbürger, die sich seit langem in nordkoreanischer Gefangenschaft befinden. Zu ihnen zählen die Missionare Kim Jung-wook, Kim Kuk-gi und Choe Chun-gil.Die Regierung beschloss, vier von ihnen, die Angehörige in Südkorea haben, Abfindungen zu zahlen.Nordkorea hatte die sechs Südkoreaner zu hohen Strafen verurteilt und keine Informationen zu ihnen an Südkorea übermittelt. Es ist auch nicht bekannt, ob sie noch am Leben sind. Sie werden seit Jahren, einer sogar seit über zehn Jahren, dort festgehalten.Zur praktischen Lösung der Frage der Festgehaltenen, nach Nordkorea Entführten und südkoreanischen Kriegsgefangenen werde das Vereinigungsministerium weiterhin mit dem privaten Sektor kooperieren, um im In- und Ausland Aufmerksamkeit auf die Angelegenheit zu lenken. Es werde auch eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, sagte ein Ministerialer.