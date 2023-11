Südkorea und USA veranstalten gemeinsam Weltraumforum

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA veranstalten anlässlich des 70-jährigen Bestehens ihres Bündnisses ein Weltraumforum.Das Außenministerium in Seoul gab am Donnerstag bekannt, gemeinsam mit dem US-Außenministerium das Korea-US-Weltraumforum am Montag und Dienstag in Seoul auszurichten.Das Forum werde die Gelegenheit bieten, durch umfassende Diskussionen im Zusammenhang mit dem Weltraum nach Wegen zur Verstärkung der Weltraumkooperation zwischen Südkorea und den USA zu suchen, sagte Ministeriumssprecher Lim Soo-suk am Donnerstag vor der Presse.Laut einem Beamten des Außenministeriums erfolgt das Treffen aufgrund einer Vereinbarung beim dritten zivilen Weltraumdialog zwischen Südkorea und den USA, der Ende letzten Jahres stattgefunden hatte.Experten aus beiden Ländern würden verschiedene Themen eingehend erörtern, darunter bilaterale Kooperationsmöglichkeiten bei der Weltraumdiplomatie für die Nachhaltigkeit des Weltraums, die Weltraumkooperation auf der Ebene der nationalen Sicherheit und die Mond- und Mars-Erkundung, hieß es weiter.