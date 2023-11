Anzeichen für mögliche Vorbereitungen für dritten Satellitenstart auf Nordkoreas Startgelände beobachtet

Photo : YONHAP News

An Nordkoreas Startplatz für einen militärischen Aufklärungssatelliten ist auch nachts eine eingeschaltete Beleuchtung beobachtet worden.Laut einem Bericht des US-Auslandssenders Voice of America am Freitag ist auf in der Nacht aufgenommenen Satellitenbildern der US-Raumfahrtbehörde NASA vom 19., 21. und 26. Oktober Licht in der Umgebung des Satellitenstartgeländes Sohae zu sehen.In Nordkorea wird lediglich in Pjöngjang oder einigen Grenzgebieten zu China die nächtliche Beleuchtung von Satelliten erkannt. Daher kann eine ungewöhnliche nächtliche Beleuchtung leicht erkannt werden.Das beobachtete Licht gibt Anlass zu Spekulationen, dass Nordkorea den dritten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten vorbereitet hat. Nordkorea hatte angekündigt, im Oktober den dritten Start durchzuführen, diese Frist aber verpasst.Ein Beamter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas sagte am Donnerstag hinsichtlich des dritten Satellitenstarts, man gehe davon aus, dass die Startvorbereitungen bereits abgeschlossen seien. Er teilte jedoch zugleich mit, es gebe noch keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Start.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte auf dem Parteikongress der Arbeiterpartei im Januar 2021 das Ziel verkündet, militärische Aufklärungssatelliten ins All zu bringen. Nordkorea hatte im Mai und August dieses Jahres einen Spionagesatelliten gestartet, beide Startversuche scheiterten jedoch.