US-Beamter: USA werden weiterhin Maßnahmen gegen Bedrohung durch Nordkorea treffen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken wird während seines bevorstehenden Südkorea-Besuchs das eiserne Sicherheitsversprechen der USA gegenüber Südkorea unterstreichen.Das sagte Daniel Kritenbrink, Beauftragter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, am Donnerstag (Ortszeit) auf einer telefonischen Pressekonferenz zu Blinkens Reise nach Japan, Südkorea und Indien in der kommenden Woche. Blinken wird am 8. und 9. November in Südkorea erwartet.Die USA würden in Kooperation mit Südkorea und Japan robuste Schritte in Bezug auf die militärische Bereitschaft unternehmen, um der Bedrohung durch Nordkorea zu begegnen. Die USA würden auch eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats strikt umsetzen, erklärte Kritenbrink.Er sagte auch, dass die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern in der Region die enger werdende Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland sehr aufmerksam verfolgten. Die USA würden weiterhin eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um der von Nordkorea ausgehenden Bedrohung entgegenzutreten.