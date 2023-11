Premierminister Han besucht Norwegen und Finnland

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat Norwegen und Finnland besucht.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten Südkoreas kam Han am Donnerstag (Ortszeit) in Norwegen mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre zu einem Gespräch und einem Mittagessen zusammen.Han sagte, es sei sehr bedeutsam für ihn, als erster Ministerpräsident Südkoreas seit 16 Jahren Norwegen zu besuchen. Er äußerte die Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Dabei bezeichnete er Norwegen als langjährigen Freund, der während des Koreakriegs ein medizinisches Hilfskorps entsandt hatte, und als Land, das universelle Werte teile.Im Anschluss reiste Han nach Finnland weiter, die letzte Station seiner Reise nach Afrika und Europa. Dort führte er mit Ministerpräsident Petterie Orpo Gespräche und schlug vor, die bilaterale Kooperation in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Wissenschaft und Technologie sowie Verteidigungsindustrie zu erweitern.Han bat außerdem um Finnlands Unterstützung und Interesse für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan und die von Südkorea initiierte kohlenstofffreie Allianz (CFA).Nach einem Treffen mit führenden finnischen Wirtschaftsvertretern am Freitag (Ortszeit) wird Han die Heimreise antreten. Er wird am Samstagnachmittag zurückerwartet.