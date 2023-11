Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi gewann 1,08 Prozent auf 2.368,34 Zähler hinzu.Südkoreanische Aktien hätten an Boden gewonnen, während die Renditen für zehnjährige US-Anleihen die Marke von 4,6 Prozent erreicht hätten und der koreanische Won gegenüber dem Dollar deutlich an Wert gewonnen habe, wurde Kim Jee-hyun von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.