Internationales Bericht: Nordkorea überträgt illegal Fußballspiele englischer Premier League

Nordkorea hat offenbar illegal Fußballspiele der englischen Premier League im Fernsehen im eigenen Land übertragen.



Der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America berichtete, Nordkorea und die englische Premier League hätten keinen Vertrag über die Übertragung der Spiele in dieser Saison. Das kommunistische Land habe seit April unerlaubt 129 Mal die Spiele im Fernsehen gesendet.



Der Sender berichtete weiter, Nordkorea habe jedoch keine Spiele ausgestrahlt, in denen südkoreanische Spieler wie Son Heung-min und Hwang Hee-chan auftraten.