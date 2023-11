Südkorea und Irland einigen sich auf Ausweitung bilateralen Austausches

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol und der irische Ministerpräsident Leo Varadkar haben sich darauf verständigt, die Ausweitung des Handels und der Investitionen zwischen beiden Ländern anzustreben.Das südkoreanische Präsidialamt gab bekannt, Yoon sei am Freitag in Seoul mit dem irischen Premier zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen. Beim Gespräch habe Yoon betont, dass sich Seoul dies insbesondere in Bereichen wie Biotechnologie wünsche, in denen beide Länder gemeinsame Stärken hätten.Die jüngste Revision der Absichtserklärung zum Working-Holiday-Programm werde zudem dazu dienen, den Austausch der jüngeren Generation beider Länder zu fördern, so Yoon weiter.Nach weiteren Angaben des Präsidialamtes schloss sich Varadkar der Meinung an, dass es bei Handel und Invesitionen großes Potenzial für bilaterale Kooperation gebe. Darüber hinaus habe er vorgeschlagen, die Kooperation in den Bereichen Bildung und Forschung ebenfalls zu verstärken.Der Besuch des irischen Ministerpräsidenten in Seoul kam anläßlich des 40. Jubiläums der Aufnahme der bilateralen diplomatischen Beziehungen zustande.