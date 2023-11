Südkorea wird am 30. November ersten militärischen Aufklärungssatelliten starten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär wird am 30. November seinen ersten Aufklärungssatelliten starten.Verteidigungsminister Shin Won-sik teilte am Freitag vor der Presse mit, dass der Satellit mit einer Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Vandenberg in Kalifornien aus gestartet werde.Ein Militärvertreter sagte, nichts sei hundert Prozent sicher, man gehe jedoch von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit aus.Der geplante Satellitenstart ist Teil des „425-Projekts“ mit dem Ziel, durch Forschung und Entwicklung eigene Aufklärungssatelliten des Militärs zur Überwachung wichtiger strategischer Ziele in Nordkorea und zur Reaktion darauf zu sichern. Im Rahmen des Projekts will das Verteidigungsministerium bis 2025 vier Satelliten mit einem hochauflösenden Radar mit synthetischer Apertur (SAR) und einen Satelliten mit elektrooptischer und infraroter Ausrüstung in die Erdumlaufbahn bringen.