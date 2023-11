Seoul dankt Katar und weiteren Ländern für Evakuierung von Südkoreanern aus Gazastreifen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat begrüßt, dass Südkoreaner und andere ausländische Staatsbürger über den Grenzübergang Rafah aus dem Gazastreifen ausreisen konnten.Das Außenministerium teilte in einer Stellungnahme eines Sprechers am Freitag mit, die Regierung begrüße die Evakuierungen von Ausländern und schwerverletzten Palästinensern aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah seit dem 1. November. Die Bemühungen der beteiligten Länder hierfür würden hoch bewertet.Die Regierung bedanke sich bei den Regierungen von Katar, Ägypten und Israel für ihre Bemühungen um eine sichere Evakuierung von fünf südkoreanischen Staatsbürgern. Ihr besonderer Dank gelte der Regierung von Katar, die für eine Einigung zwischen den beteiligten Parteien eine Vermittlerrolle eingenommen habe, hieß es.Die Regierung fordere die beteiligten Parteien erneut auf, die Bemühungen um den Schutz der im Gazastreifen noch leidenden Zivilisten und um eine zügige und ausreichende humanitäre Hilfe für diese fortzusetzen.Seit am 1. November die Ausreise von Flüchtlingen über den Grenzübergang Rafah zwischen dem Süden des Gazastreifens und Ägypten zugelassen wurde, verließen über 400 Menschen in zwei Tagen den Gazastreifen, darunter auch eine fünfköpfige südkoreanische Familie.