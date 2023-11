Finanzministerium bildet mobiles Einsatzteam für Preisstabilität

Photo : YONHAP News

Das Finanzministerium hat angesichts der steigenden Preise unter anderem von Lebensmitteln ein mobiles Einsatzteam ins Leben gerufen.Nach Angaben des Ministeriums am Montag wurde am 1. November in dessen Abteilung für Preispolitik ein mobiles Einsatzteam für Preisstabilität gegründet.Seine Aufgabe liegt darin, Orte im Zusammenhang mit Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten, die besonders großen Preisschwankungen ausgesetzt sind, zu besuchen und Informationen zu sammeln. Diese sollen in Zukunft bei Preismaßnahmen berücksichtigt werden können.Das Team suchte am 2. November einen Eiermarkt in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong auf, um die Eierpreise und die Situation von Angebot und Nachfrage unter die Lupe zu nehmen.Ein Mitarbeiter des Ministeriums begründete die Gründung des Teams damit, dass es zu einer zeitverzögerten Weitergabe von Informationen käme, wenn man sich lediglich auf Daten und Zahlen stütze. Angesichts des langen Vertriebsprozesses bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten ermögliche ein Besuch vor Ort dagegen, die derzeitige Lage schnell zu erkennen.