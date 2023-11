Internationales Koreaner in Mexiko liefern nach Hurrikan Hilfsgüter an Einwohner von Acapulco

Einwohner im von einem starken Hurrikan betroffenen mexikanischen Acapulco haben sich für die Lieferung von Hilfsgütern durch eine Koreaner-Organisation in Mexiko bedankt.



Nach Angaben dieser Organisation von Koreanern für Freiwilligenarbeit in Mexiko am Sonntag (Ortszeit) wurden Hilfsgüter, die von Koreanern in Mexiko gespendet worden seien, am Samstag an betroffene Menschen in Acapulco geliefert.



Die Hilfsgüter, darunter Mineralwasser, Instant-Cup-Nudeln und Leggings, wurden mit einem 4-Tonnen-Lastwagen von Mexiko-Stadt in das vom Hurrikan „Otis“ heimgesuchte Gebiet gebracht.



Der Hurrikan „Otis“, ein Kategorie-5-Hurrikan, hatte am 25. Oktober in dem berühmten Urlaubsort Acapulco und der Umgebung verheerende Schäden angerichtet.