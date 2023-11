Landesweit Unwetter – für morgen deutlicher Temperatursturz angesagt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist über Nacht von Starkregen und -wind heimgesucht worden.In den meisten Gebieten soll es bis Dienstagmorgen bei Starkwind bleiben. Aufgrund eines erwarteten deutlichen Temperatursturzes wird zudem vor einer Kältewelle gewarnt.Regentropfen streuen horizontal, Bäume schwanken heftig. Über Nacht wurden die meisten Gebiete im Land von starken Regenfällen und Winden heimgesucht.In Incheon wurden als Folge eines gestiegenen Wasserstandes isolierte Angler von Feuerwehrleuten gerettet. In Seongnam wurde eine wegen eines reißenden Stroms isolierte Person gerettet.Bei Starkwind stürzten an vielen Orten Bäume und Anlagen um. Die Nationale Feuerwehrbehörde teilte mit, dass es bis heute Morgen landesweit zu 45 Einsätzen zum Abpumpen von Wasser gekommen sei. In 298 Fällen seien Sicherheitsmaßnahmen wegen des starken Windes durchgeführt wurden.Der Regen soll am heutigen Montag in den meisten Gebieten aufhören, der starke Wind wird dagegen bis Dienstagvormittag weiter wehen.Landesweit wird mit Starkwind mit Momentangeschwindigkeiten von über 20 Meter pro Sekunde gerechnet. In den meisten Gebieten wurde eine Starkwindwarnung herausgegeben und für sämtliche Meere des Landes gilt eine Warnung vor hohen Wellen und starken Winden.Nach den Regenfällen sollen aufgrund kalter Luftmassen die Temperaturen deutlich sinken. In Seoul soll das Quecksilber am Dienstagmorgen um mehr als zehn Grad gegenüber heute auf drei Grad abrutschen. Auf dem Bergpass Daegwallyeong in der Provinz Gangwon soll die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen.Daher wurde für die Berggebiete in Gangwon eine Kältewelle-Warnung herausgegeben. Für Teile von Seoul, den Norden und Osten der Provinz Gyeonggi, den Westen von Gangwon sowie die Provinz Nord-Chungcheong gilt ein Kältewelle-Hinweis.Für einige Landesteile, darunter den Norden von Gyeonggi und die Region Gangwon, wurde der erste Schnee in diesem Herbst angesagt.