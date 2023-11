Israel zeigt auch südkoreanischen Medien Video von Hamas-Gräueltaten

Photo : YONHAP News

Israel hat Medien in Südkorea ein Video von Gräueltaten der militanten Palästinensergruppe Hamas beim Überraschungsangriff auf Israel gezeigt.Die israelische Botschaft in Seoul zeigte am Montag koreanischen Journalisten das etwa 43-minütige Video mit der Auflage, es weder aufzuzeichnen noch aufzunehmen.Die israelische Seite behauptete dabei, dass internationale Medienberichte, die hauptsächlich über Opfer im Gazastreifen berichten, unfair seien.Im Video handelt es sich um einen Zusammenschnitt aus Aufnahmen von Körperkameras und Handys von Hamas-Kämpfern, Überwachungskameras sowie Blackboxes in Fahrzeugen von Opfern und deren Handys. Das Video war am 23. Oktober in Israel zum ersten Mal präsentiert worden.Darin ist unter anderem zu sehen, wie bewaffnete Hamas-Kämpfer mehrmals ein landwirtschaftliches Gerät auf einen offenbar bereits toten Mann einschlagen, um ihn zu enthaupten, und dabei „Allahu akbar“ (Gott ist am größten) rufen. Auch werden die Leichen vieler Säuglinge, Kinder und Frauen sowie Dutzende von Brandleichen gezeigt.