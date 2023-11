Südkorea, USA und Japan planen hochrangige Cyber-Konsultationsgruppe

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan werden eine Cyber-Konsultationsgruppe auf hochrangiger Ebene ins Leben rufen, um auf Nordkoreas Cyberaktivitäten zu reagieren.Das südkoreanische Büro für Nationale Sicherheit teilte am heutigen Montag mit, dass die Arbeit hierfür aufgenommen werde.Das geplante Beratungsgremium soll an Maßnahmen arbeiten, um Nordkoreas Cyberaktivitäten zu unterbinden. Sie gelten als wichtige Finanzquelle für die Entwicklung von Atom- und Massenvernichtungswaffen.Zudem wird angestrebt, die realen Fähigkeiten zur gemeinsamen Reaktion der drei Länder auf globale Cyberbedrohungen zu verstärken.Hierfür soll die trilaterale Konsultationsgruppe jedes Quartal zusammenkommen.Die Einrichtung der Gruppe ist eine Folgemaßnahme der beim letzten Gipfel Südkoreas, der USA und Japans vereinbarten Maßnahmen zu Nordkorea-Fragen. Präsident Yoon Suk Yeol, Präsident Joe Biden und Premierminister Fumio Kishida hatten beim Dreier-Gipfel im August in Camp David in den USA angekündigt, eine Arbeitsgruppe zur Verhinderung von Kryptogeld-Diebstählen und Hackerangriffen durch Nordkorea ins Leben zu rufen.