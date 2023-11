Fünf aus Gazastreifen ausgereiste Südkoreaner in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die fünf aus dem Gazastreifen ausgereisten Südkoreaner sind am Montag am Flughafen Incheon in Südkorea eingetroffen.Die Familie, darunter eine Frau in ihren Vierzigern mit Familiennamen Choi, traf am Montag gegen 17.05 Uhr in Südkorea ein.Die Familie war letzte Woche aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausgereist. Am Sonntagnachmittag flog sie in Kairo ab und gelangte nach einem Zwischenstopp in Dubai nach Südkorea.In Incheon wurde die Familie von Verwandten begrüßt. Interviews wurden nicht gegeben.Die Familie hatte sieben Jahre lang im Gazastreifen gelebt und war nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts zwischen der Hamas und Israel am 7. Oktober zunächst bei Verwandten untergekommen, drei Tage später flüchtete sie nach Khan Younis im Süden.Am vergangenen Donnerstag gelang der Grenzübertritt in Rafah, nachdem Israel und die Hamas die Ausreise von ausländischen Staatsbürgern und Doppelstaatlern aus dem belagerten Gazastreifen erlaubt hatten.