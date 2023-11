Vereinigungsminister sieht Hilfe durch Russland als Grund für Verschiebung von Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsminister Kim Young-ho hat als Grund für die Verschiebung von Nordkoreas drittem Satellitenstartversuch technische Unterstützung durch Russland genannt.Nordkorea hatte für Ende Oktober einen Start angekündigt. Der Start werde offenbar erst nach Ergänzungen im Zuge russischer Unterstützung stattfinden, sagte der Minister am Montag gegenüber Reportern.Es sei zwar schwierig, eine Einschätzung vorzunehmen. Das Regime setze aber offenbar die Inspektionen der Startrampe und des Antriebs fort, sagte der Minister weiter.Auf die Frage, ob Ju-ae, die Tochter von Machthaber Kim Jong-un, angesichts 15 öffentlichen Auftritten zu dessen Nachfolgerin bestimmt wurde, antwortete der Minister, dass offenbar Loyalität der Öffentlichkeit und Eliten sichergestellt werden solle, indem eine Lösung für die Nachfolgeregelung präsentiert wird.Auch auf Nordkoreas Ausrufung des "Tags der Raketenindustrie" am 18. November ging der Minister in diesem Zusammenhang ein. Dem Tag solle offenbar eine Bedeutung verliehen werden, da Kims Tochter an jenem Tag vor einem Jahr anlässlich des Starts der Interkontinentalrakete Hwasong-17 ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte.