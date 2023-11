﻿Geheimdienst NIS: Nordkorea will neue diplomatische Vertretungen eröffnen

Photo : YONHAP News

Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS strebt Nordkorea die Eröffnung neuer diplomatischer Vertretungen an.Ein Vertreter des Nationalen Nachrichtendienstes sagte am Donnerstag, dass man entsprechende Entwicklungen im Auge behalte.Konkrete Informationen wurden nicht genannt.Jüngst hatte Nordkorea die Botschaften in Uganda, Angola und Spanien sowie das Generalkonsulat in Hongkong geschlossen.Aus dem südkoreanischen Vereinigungsministerium hieß es, dass das Regime wegen der verschärften internationalen Sanktionen offenbar nicht mehr genug Devisen erwirtschafte, um die Auslandsvertretungen finanzieren zu können.Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums erklärte jedoch am vergangenen Freitag, dass Nordkorea entsprechend der veränderten internationalen Lage und nationalen Außenpolitik diplomatische Vertretungen im Ausland schließt oder neu einrichtet.