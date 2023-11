Vereinigungsminister ruft China zu Unterstützung bei Ausreise nordkoreanischer Flüchtlinge in Drittland auf

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yung-ho hat China dazu aufgerufen, nordkoreanische Flüchtlinge bei der Ausreise in ein Drittland zu unterstützen.Das sagte Kim am Montag bei einem Forum, das in Seoul vom Ministerium und der Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) mit Sitz in Washington veranstaltet wurde.Peking solle aktiv kooperieren, damit die Menschenrechte der Flüchtlinge geschützt seien, und ihnen bei der Ausreise in ein Land ihrer Wahl behilflich sein.Kim sprach sich gegen Zwangsrückführungen aus, die Position der Regierung in Seoul sei es, dass alle Flüchtlinge, die nach Südkorea kommen wollen, aufgenommen würden.Auch lehne die Regierung eine Änderung des Status quo durch Gewalt ab und unternehme Bemühungen um eine Denuklearisierung Nordkoreas sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel durch Dialog und Kooperation.Wenn sich die internationale Gemeinschaft solidarisiere und an Sanktionen und der Druckausübung gegen Nordkorea festhalte, werde das Regime keine andere Wahl haben, als sich zu ändern.Jede falsche Entscheidung des Nordens werde mit einer sofortigen und resoluten Abschreckung auf dem Wege der trilateralen Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan beantwortet, fügte der Ressortchef hinzu.