Blinken: Ostasienreise unterstreicht Interesse für weitere Regionen außer Gazastreifen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken sieht seine bevorstehenden Besuche in Südkorea und Japan auch als Signal dafür, dass sich die USA nicht ausschließlich auf die Krise im Gazastreifen konzentrieren.Das sagte der Chefdiplomat am Montag vor der Abreise in Ankara. Im Anschluss an seine Nahostreise wird er für die Teilnahme am G7-Außenministertreffen am Dienstag und Mittwoch in Japan sein. Anschließend wird er noch am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea eintreffen.Zu seiner Nahostreise angesichts des Kriegs zwischen Israel und der Hamas sagte er, jedes Land hoffe auf eine führende diplomatische Rolle der USA, damit in der Krise in verschiedener Hinsicht Fortschritte erzielt werden.Angesichts der Kritik, dass es bei dem Ziel, eine Kampfpause im Gazastreifen zu erwirken, keine Fortschritte gebe, sprach Blinken von einem laufenden Prozess. Die USA würden sich mit Israel abstimmen, um Schäden bei palästinensischen Zivilisten so gering wie möglich zu halten.