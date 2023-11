Inflationsrate in Südkorea soll laut Investmentbanken 2024 bei 2,4 Prozent liegen

Photo : YONHAP News

Laut Prognosen ausländischer Investmentbanken wird sich die Verlangsamung der Inflation in Südkorea aufgrund der steigenden globalen Ölpreise verzögern.Nach Angaben des Koreanischen Zentrums für Internationale Finanzen am Dienstag erwarteten acht führende Investmentbanken mit Stand Ende Oktober in ihren Berichten durchschnittlich, dass die Verbraucherpreise in Südkorea im kommenden Jahr um 2,4 Prozent steigen könnten.Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr verglichen mit dem Durchschnitt einen Monat zuvor, der bei 2,2 Prozent lag.Die durchschnittliche Inflationsprognose der acht Investmentbanken für Südkorea für dieses Jahr stieg von 3,4 Prozent Ende September um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent Ende Oktober.Die südkoreanische Zentralbank Bank of Korea hatte im August einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,5 Prozent für dieses Jahr und um 2,4 Prozent für nächstes Jahr vorhergesagt.