Stärkster Anstieg der Kosten für Auslandsreisen seit 13 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Kosten für Gruppenreisen ins Ausland sind im Oktober so kräftig angestiegen wie seit 13 Jahren nicht.Laut Daten des Koreanischen Statistischen Informationsdienstes am Dienstag stand der Verbraucherpreisindex für die Kosten für Gruppenreisen ins Ausland im vergangenen Monat bei 118,49. Der Wert kletterte um 15,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat.Das entspricht dem stärksten Anstieg seit September 2010, als der Index um 17,6 Prozent gestiegen war.Grund sei vor allem, dass die Kosten für Unterkünfte im Zuge der Inflation stiegen. Auch Flugtickets seien als Folge der erhöhten Treibstoffzuschläge sowie der gestiegenen Nachfrage nach Auslandsreisen teurer geworden.Auch die veränderte Warenstruktur bei den Angeboten für Auslandsreisen nach der Corona-Pandemie spielte eine Rolle. Inländische Reisebüros haben den Anteil der Premiumprodukte erhöht, damit sind sichere Reisen in Kleingruppen gemeint.