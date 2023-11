Sechs im Koreakrieg Gefallene aus Großbritannien und Kolumbien in Korea beigesetzt

Photo : YONHAP News

Sechs im Koreakrieg Gefallene aus Großbritannien und Kolumbien werden auf dem UN-Gedenkfriedhof (UNMCK) in Busan beigesetzt werden.Das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten teilte mit, die Überreste von zwei britischen und vier kolumbianischen Soldaten würden am morgigen Mittwoch auf dem Flughafen Incheon eintreffen.Der Zeremonie zur Überführung der Überreste würden unter anderem der britische Botschafter in Korea, Colin Crooks, der kolumbianische Botschafter Alejandro Rodriguez sowie die Familienangehörigen und die Vertreter des Ministeriums beiwohnen.Die Bestattungszeremonie auf dem Gedenkfriedhof in der südkoreanischen Hafenstadt wird am Samstag stattfinden.