Südkorea plant für Ende November Test von Trägerrakete mit Feststoffantrieb

Photo : KBS News

Das südkoreanische Militär hat mit dem Ziel, bis 2025 einen Minisatelliten für Aufklärungszwecke in eine niedrige Erdumlaufbahn von etwa 500 Kilometern zu bringen, Tests in jeder Phase durchgeführt.Wie KBS in Erfahrung bringen konnte, plant das Militär einen Teststart einer Trägerrakete mit Feststoffantrieb für Ende November in Gewässern südlich der Insel Jeju.Der Start soll von einem Frachtkahn mitten im Meer aus erfolgen. Die beim Teststart Ende letzten Jahres noch nicht erprobte erste Raketenstufe soll mit den anderen Komponenten verbunden werden.Damit wird de facto der finale Startversuch unternommen. Die Trägerrakete wird dabei mit einem einfachen Satelliten bestückt, damit die Übertragung und der Empfang überprüft werden können. Die Schubkraft des Projektils, die Fähigkeit zur Steuerung und ein sicheres Einpendeln des Satelliten in der Umlaufbahn werden erprobt.Bei dem geplanten Start sei die Nutzlast gering, die erste Raketenstufe mit starker Schubkraft werde jedoch vorhanden sein. Da hierfür keine große Flughöhe erforderlich sei, werde seines Wissens die zweite Stufe ausgelassen, erklärte eine Regierungsquelle.Es besteht die Möglichkeit, dass der Starttermin je nach Wetterlage um einen oder zwei Tage verschoben oder vorgezogen wird.Das südkoreanische Militär plant außerdem, am 30. November seinen ersten Aufklärungssatelliten vom Weltraumbahnhof Vandenberg in den USA zu starten. Zusammen mit der Entwicklung von Trägerraketen mit Feststoffantrieb wird dies voraussichtlich die Verbesserung der Aufklärungsfähigkeiten des Militärs beschleunigen.