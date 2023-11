Regierung lockert Nutzungsbeschränkungen für Einwegprodukte

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Nutzungsregulierung für Pappbecher in Cafés und Restaurants zurückzuziehen und die Nutzung von Strohhalmen aus Plastik länger zu erlauben.Entsprechende Änderungen zum Umgang mit Einwegprodukten präsentierte das Umweltministerium am Dienstag.Das Umweltministerium erklärte, Pappbecher von der Liste der Einwegprodukte, die den Nutzungsbeschränkungen unterliegen, zu streichen. Denn viele Länder würden bei solchen Kontrollen den Fokus auf Einweg-Plastikbecher legen, hieß es zur Begründung.Das Ressort fügte hinzu, dass es die Nutzung von Mehrwegbechern statt Pappbechern weiterhin empfehlen und dies unterstützen werde.Das Umweltministerium beschloss auch, das Wachstum des Markts für Alternativen zum Plastikstrohhalm zu fördern.Das Ministerium habe die Meinung von Verbrauchern, dass als Alternative genutzte Trinkhalme aus Papier unbequem seien, und die Beschwerden von Unternehmern über einen höheren Preis der Papiertrinkhalme als solche aus Plastik berücksichtigt, hieß es.Nach der Bekanntmachung der Regulierungsverschärfung für Einwegprodukte vor zwei Jahren hatte die Regierung im November letzten Jahres eine einjährige Gnadenfrist eingeführt, um in den betroffenen Betrieben Verwirrung zu vermeiden. Die Frist läuft am 23. November ab.