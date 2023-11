Börse: Sidecar-Regelung kam wegen Kosdaq-Absturz zur Anwendung

Photo : YONHAP News

An der südkoreanischen Börse hat ein starker Absturz des Technologieindex Kosdaq dazu geführt, dass die Sidecar-Regelung griff.Der Börsenbetreiber Korea Exchange teilte mit, dass ab 11.48 Uhr am Dienstag aufgrund der Änderungen beim Kurs des Kosdaq 150 Futures und des Kosdaq 150 Index der Programmhandel für den Verkauf fünf Minuten lang ausgesetzt worden sei.Der Kurs des Kosdaq 150 Futures rutschte zu dem Zeitpunkt um 6,46 Prozent verglichen mit dem Schlussstand vom Vortag ab, der Kosdaq 150 um 3,08 Prozent.Am Montag war aufgrund eines starken Kosdaq-Anstiegs erstmals seit 41 Monaten die Sidecar-Regelung für den Kauf zur Anwendung gekommen.An der südkoreanischen Börse wurde am Montag nach der Einführung des Leerverkauf-Verbots ein ungewöhnlich starker Anstieg verzeichnet. Angesichts eines drastischen Absturzes von über drei Prozent am Tag darauf meinen Beobachter, dass das Verbot nur kurzfristig Wirkung gezeigt habe.