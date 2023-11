Südkorea erzielt fünften Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im September den fünften Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch betrug der Überschuss 5,42 Milliarden Dollar.Der Überschuss in den ersten neun Monaten dieses Jahres liegt bei 16,5 Milliarden Dollar. Das entspricht 65 Prozent der Summe im selben Vorjahreszeitraum.In der Warenbilanz steht ein Plus von 7,42 Milliarden Dollar zu Buche, damit wurden sechs Monate in Folge schwarze Zahlen geschrieben.Die Ausfuhren gingen im September wertmäßig um 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich zurück und damit den 13. Monat in Folge. Die Importe gaben wertmäßig um 14,3 Prozent im Jahresvergleich auf 48,2 Milliarden Dollar nach.