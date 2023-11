Südkorea will 2024 diplomatische Vertretungen in zwölf Ländern eröffnen

Photo : YONHAP News

Südkorea will 2024 diplomatische Vertretungen in zwölf Ländern zusätzlich einrichten.Das Außenministerium teilte mit, Seoul strebe an, die Botschaft oder deren Außenstelle in Luxemburg, Litauen, Marshallinseln, Botsuana, Slowenien, Sierra Leone, Armenien, Estland, Jamaika, Sambia und Georgien im nächsten Jahr zu eröffnen.In Botsuana und Surinam werde zunächst eine Außenstelle der Botschaft eingerichtet. Die bereits eingerichteten Außenstellen in Jamaika und Georgien werden in den Rang einer Botschaft erhoben, hieß es.Das Ministerium eröffnet gewöhnlich jährlich zwei diplomatische Vertretungen neu. Es ist das erste Mal, dass die Einrichtung einer Botschaft oder Außenstelle in zwölf Ländern in einem Jahr vorangetrieben wird.