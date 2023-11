Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Italien am heutigen Mittwoch in Seoul

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol kommt am heutigen Mittwoch in Seoul zu einem Gipfelgespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella zusammen.Das Präsidialamt teilte mit, Mattarella werde auf Einladung Yoons für einen dreitägigen Aufenthalt Südkorea besuchen.Zum Programm zählten unter anderem der Besuch des Nationalen Friedhofes, das Gipfelgespräch, die Unterzeichnung von Absichtserklärungen sowie die gemeinsame Pressekonferenz.Auch die Bewerbung um die Ausrichtung der Expo 2030 dürfte beim Gipfelgespräch zur Sprache kommen.Konkurrenten Busans sind Rom und Riad. Die Wahl des Gastgebers wird auf der 173. Generalversammlung des BIE Ende November in Paris erfolgen.