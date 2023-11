﻿US-Außenminister Blinken heute in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken kommt heute für einen zweitägigen Besuch nach Südkorea.Wie das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mitteilte, wird Blinken mit seinem Amtskollegen Park Jin sprechen und Präsident Yoon Suk Yeol einen Höflichkeitsbesuch abstatten.Blinken werde voraussichtlich nach dem G7-Außenministertreffen in Tokio am späten Abend in Südkorea eintreffen.Zuletzt war Blinken im März 2021, damals noch zur Amtszeit von Moon Jae-in, nach Südkorea gereist. Es ist damit sein erster Besuch in Südkorea seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung im Mai letzten Jahres.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums zählen die internationale Lage und die Nordkorea-Frage zu den Themen des Treffens.Südkorea bemüht sich außerdem um ein trilaterales Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans Ende November in Busan. Sollte dieses zustande kommen, würden die Außenminister der USA, Chinas und Japans Südkorea hintereinander besuchen.