König Charles III. angesichts bevorstehenden Besuchs von Präsident Yoon erwartungsfroh

Photo : YONHAP News

Großbritanniens König Charles III. hat sich angesichts des bevorstehenden Staatsbesuchs von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol erwartungsfroh geäußert.Entsprechend äußerte er sich in seiner ersten Thronrede vor dem Parlament am Dienstag im Westminster Palace in London.Südkoreas Staatsoberhaupt wird in diesem Monat zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien reisen. Beide Länder feiern dieses Jahr das 140. Jubiläum der Beziehungsaufnahme.Yoon wird damit als erster Staatsgast seit Charles’ Krönung im Mai empfangen.