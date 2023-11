UN-Veteranen des Koreakriegs besuchen Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von UN-Kriegsveteranen des Koreakriegs und Familienmitgliedern besucht vom heutigen Mittwoch bis Samstag Südkorea.Veteranenminister Park Min-sik äußerte die Hoffnung, dass die UN-Kriegsveteranen, Hinterbliebenen und Veteranen koreanischer Abstammung das Gefühl haben würden, dass ihre Opfer und ihr Einsatz nicht umsonst gewesen seien, während sie die bemerkenswerten Fortschritte Koreas in den 70 Jahren seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg erlebten.Nach Angaben des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten am Mittwoch wird die Gruppe in Südkorea den Waffenstillstandsort Panmunjom und den Nationalfriedhof in Seoul aufsuchen. Geplant sei auch die Teilnahme an einer Gedenkfeier für die Kriegsveteranen auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan.Die Gruppe besteht aus acht Veteranen und 43 Hinterbliebenen aus zehn Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden, sowie aus zehn im Ausland lebenden Veteranen koreanischer Abstammung und ihren neun Angehörigen.Die ältesten Teilnehmer sind Hiroshi Shima aus den USA, William Nicholls aus Großbritannien und Jacob Constandse aus den Niederlanden. Die drei sind 96 Jahre alt.