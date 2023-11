Innerkoreanisches Nordkorea verurteilt Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer

Nordkorea hat die laufende dritte Runde der Einleitung kontaminierten Wassers aus der japanischen Atomkraftwerksruine Fukushima ins Meer verurteilt.



Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA betonte in einem Kommentar am Mittwoch, Handlungen, die das Leben der Menschheit und ihre Sicherheit bedrohen würden, könnten unter keinen Umständen akzeptiert werden.



Die Nachrichtenagentur forderte Japan auf, eine internationale Überwachung zu akzeptieren. Sollte Japan ein reines Gewissen haben, habe es keinen Grund, die nachdrückliche Forderung der Welt zu scheuen, ein langfristiges und effektives internationales Überwachungssystem zu akzeptieren.



KCNA warf zudem der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vor, keine Expertise über nuklear verseuchtes Wasser aus einem havarierten Atomkraftwerk zu haben. Der Organisation fehle es zudem an Unparteilichkeit, hieß es.