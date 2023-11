Internationales Koreanerin von französischem Restaurantführer zu Patissier des Jahres gekürt

Kim Narae, eine in Paris tätige koreanische Konditorin, ist vom französischen Restaurantführer „Gault&Millau“ zur Patissière des Jahres gekürt worden.



Der „Gault&Millau“ gab bei seiner Gala 2024 am Montag (Ortszeit) in Paris die diesjährigen Preisträger bekannt, darunter Kim als Konditorin des Jahres.



Sie habe eine unprätentiöse und einzigartige Kunstfertigkeit, um eine neue Welle in der Bäckerei-Welt zu verwirklichen, lobte der Reiseführer.



Kim arbeitet als Chef-Patissière im Hotel Park Hyatt Paris-Vendôme. Sie sagte, dass es keinesfalls leicht gewesen sei, als Frau und Asiatin in der Küche zu arbeiten. Sie danke dem Gault&Millau dafür, ihr diese Gelegenheit gegeben zu haben.



Der Gault&Millau wurde 1972 gegründet und gilt neben dem Guide Michelin als prestigeträchtigster Restaurantführer.