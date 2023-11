Wirtschaft Regierung will für billionenschwere Investitionsprojekte von Unternehmen Unterstützung leisten

Die Regierung hat Maßnahmen zur Förderung von Investitionen präsentiert, um die Investitionen aufgrund der anhaltend hohen Zinssätze zu beleben.



Die Regierung will Unterstützung leisten, damit 18 Investitionsprojekte von Unternehmen im Wert von bis zu 46 Billionen Won (35 Milliarden Dollar) reibungslos durchgeführt werden. Dazu zählen der Bau einer großen Petrochemieanlage in Ulsan und der Bau von Fabriken zur Herstellung von Sekundärbatterien in der Region Chuncheong.



Das Finanzministerium gab am Mittwoch bei einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho Unterstützungsmaßnahmen für Investitionsprojekte von Unternehmen bekannt.



Beschlossen wurde unter anderem, Vorschriften und Bedingungen im Zusammenhang mit Investitionen zu verbessern. Obwohl sich die Bedingungen für Anlageinvestitionen aufgrund der steigenden Ausfuhren von unter anderem Halbleitern verbessern würden, bestünden aufgrund der hohen Zinssätze weiterhin Unsicherheiten, hieß es zur Begründung.