Premier Han trifft Vizeaußenminister von sechs zentralamerikanischen Staaten

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat sich heute mit den Vizeaußenministern aus sechs zentralamerikanischen Staaten getroffen.Han empfing im Regierungskomplex in Seoul die Vizeaußenminister von El Salvador, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras und der Dominikanischen Republik. Sie sprachen über die bilateralen Beziehungen, die Zusammenarbeit in jeweiligen Bereichen und die Lage auf der koreanischen Halbinsel.Die Beamten reisten nach Südkorea, um am dritten Sonder-Roundtable zwischen Korea und Zentralamerika und einem bilateralen Handels- und Investitionsforum teilzunehmen.Beim Treffen teilte Han die Bereitschaft Südkoreas mit, für Freiheit, Frieden und Wohlstand in der internationalen Gemeinschaft ein maßgeschneidertes Kooperationsnetz mit den zentralamerikanischen Ländern aufzubauen.Er erklärte auch, dass die südkoreanische Regierung den starken Willen besitze, durch verschiedene institutionelle Grundlagen für die Kooperation, einschließlich des 2021 in Kraft getretenen koreanisch-zentralamerikanischen Freihandelsabkommens, zur regionalen Entwicklung und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität in Zentralamerika beizutragen.