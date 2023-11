G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas Lieferung von Waffen an Russland

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der G7-Staaten haben sowohl die wiederholten ballistischen Raketenstarts Nordkoreas als auch die Lieferung von Waffen an Russland verurteilt.Das japanische Außenministerium gab bekannt, die Außenminister der G7-Länder hätten am heutigen Mittwoch in Tokio über Angelegenheiten der indo-pazifischen Region beraten und deutlich gemacht, dass Nordkorea gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen verstoße. Die Minister hätten ebenfalls ihre Unterstützung für die sofortige Lösung der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner geäußert, hieß es.Darüber hinaus hätten die Chefdiplomaten die Wichtigkeit unterstrichen, dass diese Bedenken gegenüber China direkt geäußert werden. Sie seien übereingekommen, dass für globale Herausforderungen sowie die Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse die Kooperation Chinas notwendig sei, hieß es weiter.