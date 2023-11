Staatspräsident Yoon reist nächste Woche zum APEC-Gipfel nach San Francisco

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol wird am Mittwoch nächster Woche zur Teilnahme am Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) nach San Francisco reisen.Dies teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Es sei die erste Teilnahme an dem APEC-Gipfel nach dem Amtsantritt des Präsidenten Yoon.Nach dem viertägigen Aufenthalt wird Yoon am 18. November nach Seoul zurückkehren. Am 20. November wird das südkoreanische Staatsoberhaupt dann auf Einladung von König Charles III. Großbritannien besuchen.Am 12. und 13. Dezember wird Yoon einen Staatsbesuch in den Niederlanden absolvieren.