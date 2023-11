Südkoreanisch-italienischer Gipfel: Sicherheit im Indopazifik und in Europa untrennbar miteinander verbunden

Photo : KBS

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und sein italienischer Amtskollege Sergio Mattarella haben sich auf eine engere Zusammenarbeit beider Länder verständigt.Beide waren bei ihrem Treffen am Mittwoch in Seoul der Ansicht, dass die Sicherheit in der indopazifischen Region und in Europa untrennbar miteinander verbunden sind.Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, hätten sich beide auf eine enge Zusammenarbeit in der nordkoreanischen Nuklearfrage verständigt. Auch für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea wollten sie sich einsetzen.Darüber hinaus wollen beide Seiten mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, damit der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet und Frieden wiederhergestellt werden kann.Im Bereich der Raumfahrt und Spitzentechnologie einschließlich Wasserstoff und künstliche Intelligenz wollen beide Seiten ebenfalls enger kooperieren.Im Anschluss an den Gipfel unterzeichneten Südkorea und Italien drei Vorverträge oder Memorandum of Understanding. Ein Vertrag betrifft die Industriezusammenarbeit, einer die Zusammenarbeit im Raumfahrtbereich und einer die Zusammenarbeit bei der physikalischen Forschung.