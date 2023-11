Früherer Richter am Obersten Gericht Jo Hee-de soll dessen Chef werden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch Jo Hee-de zum Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs designiert.Jo war bereits Richter an dem Gericht.Vor einem Monat hatte die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung ihre Zustimmung zum Kandidaten Lee Gyun-ryong verweigert. Es war das erste Mal seit 35 Jahren, dass ein Kandidat für diesen Posten im Parlament durchgefallen war.Auch der neue Kandidat muss sich einer Anhörung im Parlament stellen, dieses muss seiner Ernennung anschließend zustimmen.Der Stabschef im Präsidialamt Kim Dae-ki bezeichnete Jo als Juristen, der an der Spitze des Schutzes von Rechten von sozial Unterprivilegierten und Minderheiten gestanden habe. Nach dem Ausscheiden aus dem Richteramt am Obersten Gericht habe er sich als Professor an der Sungkyunkwan Universität ganz der Ausbildung des Nachwuchses und der Forschung gewidmet.Jo war rund 27 Jahre lang an verschiedenen Gerichten tätig. Am Obersten Gericht war er von 2014 bis 2020.