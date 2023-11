Weißes Haus: US-Engagement gegenüber Südkorea durch Ukraine und Israel unbeeinflusst

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Weißen Hauses wird das Engagement der USA gegenüber Südkorea durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und den Krieg im Nahen Osten nicht beeinflusst.Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington.Er reagierte damit auf Bedenken, nach denen Washingtons Bereitschaft zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel durch eine Konzentration auf den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten geschwächt werden könnte.US-Präsident Joe Biden habe einiges mehr an Energie sowie Anstrengungen aufgewandt, um sicherzustellen, dass Washington seinen Verpflichtungen gegenüber Seoul nachkommen kann. Der Sprecher nannte in diesem Zusammenhang zusätzliche Übungen, verbesserte geheimdienstliche Kapazitäten in Bezug auf die koreanische Halbinsel und die Aufrechterhaltung einer sehr robusten Verteidigung im Indopazifik.Zur Rolle, die Seoul im Krieg zwischen Israel und der Hamas einnehmen solle, sagte Kirby, dass es sich um eine souveräne Entscheidung Südkoreas handele. Die südkoreanische Regierung müsse selbst entscheiden, ob es für sie im genannten Konflikt eine Rolle gebe.