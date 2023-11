Außenministertreffen zwischen Südkorea und USA am heutigen Donnerstag in Seoul

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin kommt am heutigen Donnerstag in Seoul mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken zu einem Gespräch zusammen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, nach dem Gespräch am Nachmittag sei eine gemeinsame Pressekonferenz beider Chefdiplomaten geplant.Blinken traf im Anschluss an seine Teilnahme am G7-Außenministertreffen in Tokio am gestrigen Mittwochabend in Südkorea ein. Auf der Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt machte Blinken deutlich, dass die G7-Außenminister große Befürchtung darüber äußerten, was Russland Nordkorea im Gegenzug für den Erhalt von Waffen anbiete.Wie aus diplomatischen Kreisen in Seoul verlautete, sei der Besuch Blinkens in Seoul insofern wichtig, als Chinas Rolle in der Nordkoreafrage weiterhin wichtig sei und die Wahrscheinlichkeit für ein Zustandekommen eines Spitzentreffens zwischen China und den USA anlässlich des APEC-Gipfels im nächsten Jahr groß sei.Zuletzt war Blinken im März 2021, damals noch zur Amtszeit von Moon Jae-in, nach Südkorea gereist. Es ist damit sein erster Besuch in Südkorea seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung im Mai letzten Jahres.Der US-Chefdiplomat reist heute Abend nach Indien weiter.