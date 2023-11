Südkorea will vor Öffnung des Devisenmarkts autonomen Marktmechanismus einrichten

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld der für nächstes Jahr geplanten Öffnung des südkoreanischen Devisenmarktes für ausländische Finanzinstitute mit Sitz in Übersee (Registered Foreign Institution: RFI) soll ein autonomer Marktmechanismus zur Etablierung der Marktordnung gegründet werden.Entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Marktpraktiken zwischen Banken und der Infrastruktur präsentierten das Finanzministerium und die Zentralbank des Landes am Mittwoch.Die Devisenbehörden beschlossen, einen Ausschuss für die autonome Einhaltung des Verhaltenskodex bis Jahresende ins Leben zu rufen. Das Komitee soll sich aus Marktteilnehmern zusammensetzen.Durch den autonomen Mechanismus soll die Selbstreinigung des Marktes ermöglicht werden. Die Behörden wollen ihrerseits ein Überwachungssystem betreiben.Dies soll der Vorbereitung auf das Risiko dienen, dass RFI, die nach der Öffnung neu in den Devisenmarkt eintreten werden, Zuverlässigkeitsprobleme verursachen oder den Markt stören könnten.Die Devisenbehörden hatten im Februar angekündigt, Schranken aufzuheben und die Handelszeiten des inländischen Devisenmarkts von 15.30 Uhr auf 2 Uhr zu verlängern, um die direkte Marktbeteiligung von RFI zu ermöglichen. Die Maßnahme wird nach einem Probebetrieb im Januar im kommenden Juli formell in Kraft treten.