UN-Generalversammlung fordert Nordkorea zu Stopp der Entwicklung von Atomwaffen auf

Photo : KBS News

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat Nordkorea aufgefordert, die Entwicklung von Atomwaffen zu stoppen und zur Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurückzukehren.Eine entsprechende Resolution wurde auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Mittwoch (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York angenommen.Bei dem Treffen ging es um die Bewertung des Jahresberichts 2022 der IAEA. Darin steht, dass das nordkoreanische Atomwaffenprogramm einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Nordkorea der IAEA den Zugang zum Atomkomplex Yongbyon untersagt.Australien brachte demnach eine Resolution ein, in der Besorgnis über Russlands Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine geäußert und Nordkoreas Bemühungen um die Entwicklung von Atomwaffen und Projektilen verurteilt werden.Darin werden auch Anzeichen für die Vorbereitung eines siebten Atomtests in Nordkorea zur Sprache gebracht.Der nordkoreanische Botschafter Kim Song erklärte bei dem Treffen, Nordkorea werde seinen Status als Atommacht niemals ändern oder aufgeben. Solange Atomwaffen der USA Nordkorea bedrohen würden, werde es seine Bemühungen um die Verstärkung der nuklearen Fähigkeiten fortsetzen.