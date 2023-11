Kosten für Gimjang sind niedriger als letztes Jahr

Photo : KBS News

Die Kosten für Gimjang, das Einlegen von Kimchi für die Winterzeit, sollen dieses Jahr niedriger als letztes Jahr sein.Die von der Koreanischen Handelsgesellschaft für Agrar- und Fischereiprodukte (aT) ermittelten Kosten für Gimjang liegen mit Stand 6. November bei 218.425 Won (167 Dollar), sollten 20 Köpfe Chinakohl verarbeitet werden.Die Kosten sind im Vergleich zum Durchschnitt im November letzten Jahres 2,3 Prozent niedriger. Verglichen mit den ersten zehn Tagen des Vorjahresmonats müssen 9,4 Prozent weniger gezahlt werden.Chinakohl verbilligte sich, nachdem die Regierung ihre Vorräte freigegeben hatte. Die Handelsgesellschaft rechnet mit einem weiteren Preisrückgang, weil mehr Chinakohl aus den südlichen Gebieten wie Jeolla im Laufe dieses Monats auf den Markt gebracht wird.aT ermittelte am 6. November die Preise für Zutaten für Gimjang landesweit auf 16 traditionellen Märkten und in 34 Hypermärkten. Detaillierte Informationen werden auf der Website über Vertriebsinformationen zu Agrar- und Fischereiprodukten (KAMIS) angeboten.