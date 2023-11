Zehn von zwölf Investmentbanken rechnen mit Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank

Photo : YONHAP News

Zehn von zwölf führenden Investmentbanken erwarten, dass die US-Zentralbank Fed die Zinsen nicht weiter anhebt.Das Büro der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea in New York befragte jüngst zwölf dortige Investmentbanken. Zehn von ihnen hätten die Erwartung geäußert, dass der Leitzins der USA endgültig in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent liegen werde, teilte das Büro mit.Die restlichen zwei gingen davon aus, dass das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 5,50 bis 5,75 Prozent angehoben wird.Bei einer Untersuchung im Oktober rechneten neun der zwölf Investmentbanken mit einer Einfrierung bei 5,25 bis 5,50 Prozent, während drei eine Erhöhung auf 5,50 bis 5,75 Prozent erwarteten.Der bei den Finanzmarktindikatoren zugrunde gelegte Leitzins zu Ende dieses Jahres liegt bei 5,35 Prozent. Vor einem Monat waren es 5,42 Prozent.