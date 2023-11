Südkorea und USA wollen multilaterale Erklärung gegen Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge in China zustande bringen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten wollen die Verabschiedung einer multilateralen gemeinsamen Erklärung verwirklichen, in der Besorgnis über die Zwangsrückführungen nordkoreanischer Flüchtlinge in China zum Ausdruck kommt.Auch soll darin die internationale Gemeinschaft zur Geschlossenheit gegen solche Rückführungen aufgerufen werden.Einen entsprechenden Plan präsentierte Lee Shin-wha, Botschafterin für internationale Zusammenarbeit bei Menschenrechten in Nordkorea im südkoreanischen Außenministerium, bei einem Treffen mit südkoreanischen Korrespondenten am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Anwesend war auch Julie Turner, Sondergesandte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen im US-Außenministerium.Lee sagte, dass sie gemeinsam mit Turner Bemühungen unternehme, um eine gemeinsame Erklärung (zum Schutz der nordkoreanischen Flüchtlinge in China) auszuarbeiten. Es werde angestrebt, dass nicht nur Südkorea und die USA, sondern auch gleichgesinnte Länder mitwirken würden.Turner forderte, die internationale Gemeinschaft sollte gemeinsam die chinesische Regierung auffordern, nordkoreanische Asylsuchende nicht abzuschieben.Sie konzentriere sich nicht nur darauf, was die internationale Gemeinschaft tun könne, sondern auch auf die Kooperation mit der nordkoreanischen Regierung, um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens der Menschen in Nordkorea zu ergreifen, sagte Turner weiter.