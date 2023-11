Blinken: Russland leistet technologische Unterstützung für Nordkoreas Militärprogramme

Photo : YONHAP News

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland läuft laut US-Außenminister Antony Blinken in beiden Richtungen.Man sehe, dass Nordkorea militärische Ausrüstung an Russland liefere. Man beobachte jedoch auch, dass Russland technologische Unterstützung für Nordkoreas Militärprogramme leiste, sagte Blinken heute auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin in Seoul.Die USA würden sich weiterhin gemeinsam mit Südkorea und anderen Ländern, mit denen man Interessen teile, bemühen, um Russlands Versuche, militärische Ausrüstung von Nordkorea zu erwerben, aufzudecken und dagegen vorzugehen. Sie würden die technologische Unterstützung, die Russland Nordkorea anbiete, sehr genau beobachten, sagte Blinken weiter.Park teilte die Meinung mit, dass China nicht in der Situation sei, die Annäherung zwischen Nordkorea und Russland und die militärische Kooperation und den Waffenhandel zwischen beiden Ländern gutheißen zu können.Es liege nicht im nationalen Interesse Chinas, wenn inmitten der sich verschärfenden Sicherheitskrise in Europa aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Spannungen in Nordostasien infolge der militärischen Kooperation und des Waffenhandels zwischen Nordkorea und Russland eskalieren würden, hieß es.