﻿Premier Han reist für Busans Expo-Bewerbung nach Paris

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo wird am Sonntag für Busans Expo-Bewerbung nach Paris reisen.Dies gab das Büro des Ministerpräsidenten am Freitag bekannt.Han werde mit Vertretern des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) zusammenkommen und um deren Unterstützung bitten.Während seines Besuchs in Frankreich wolle Han die Fähigkeiten und Bereitschaft der Regierung für die Expo-Ausrichtung in Busan hervorheben.Über den Gastgeber wird auf der Generalversammlung des BIE am 28. November in Paris abgestimmt.